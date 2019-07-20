شكرا لقرائتكم محادثات اردنية - مغربية تشدد على التنسيق لمواجهة التحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 14:24

جرت اليوم السبت محادثات اردنية - مغربية ركزت على العلاقات الثنائية وأهمية التنسيق بين البلدين، وتطرقت الى الملف الفلبسطيني.



واستقبل نائب العاهل الاردني، الأمير فيصل بن الحسين، في قصر الحسينية اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

وافاد بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه "تم التأكيد خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والمغرب بقيادة الملك عبدالله الثاني وملك المغرب محمد السادس، والاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين. كما جرى التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا، وأهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمواجهة التحديات خصوصاً فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس (المحتلة).

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، نقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي تحيات الملك محمد السادس للملك عبدالله الثاني، فيما حمل سمو الأمير فيصل، الوزير المغربي تحيات العاهل الاردني لنظيره المغربي.