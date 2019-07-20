حقيقة تواجد عناصر الحرس الثوري داخل معسكر الحشد الشعبي المستهدف

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© AP Photo / Hadi Mizban
وأضاف الحسيني، لموقع "بغداد اليوم": "لا نستطيع توجيه الاتهام لجهة معينة، طالبنا بلجنة خاصة من العمليات المشتركة لتطلع على الحادثة عن قرب وتسجل ملاحظاتها".
وأضاف: "قبل تقرير اللجنة لا نستطيع اتهام احد بالقصف الذي تعرض له معسكر الحشد الشعبي في آمرلي شمالي محافظة صلاح الدين".
واستدرك بالقول: "الحشد لديه اعداء كثر بينهم، تنظيم داعش والامريكان والدول التي افسد الحشد مخططاتها في العراق"، مبيناً أن "المعسكر الذي تم قصفه، هو معسكر (إداري لوجستي)، تابع لهيأة الحشد الشعبي".
يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني في العراق نشرت بيان، أمس الجمعة، جاء فيه "إن معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ 16 حشد شعبي، تعرض، فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، والساعة الثانية وعشرين دقيقة، إلى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، وأدى القصف إلى جرح اثنين".
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