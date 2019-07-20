فيديو: مصرع فتاة عشرينية عقب فوز الجزائر

وأفاد بيان رسمي مغربي، لولاية جهة العيون/الساقية الحمراء، اليوم السبت: أن "مدينة العيون شهدت ليلة أمس الجمعة أحداثًا تخريبية موازاة مع الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس أفريقيا لكرة القدم، أسفرت عن وفاة شابة تبلغ من العمر 24 عامًا بالمستشفى، بعد أن جرى نقلها في حالة حرجة من الشارع العام". وفقا لموقع "إرم نيوز".

وتابع البيان أنه "بعد انتهاء مباراة الجزائر والسنغال ”قامت مجموعة من الأشخاص، مدفوعين من طرف جهات معادية، باستغلال أجواء الاحتفالات العفوية لعموم المواطنين من أجل القيام بأعمال تخريبية ونهب الممتلكات".

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وأشار إلى أن القوات العمومية تدخلت من أجل حماية الممتلكات الخاصة والعامة، حيث استمرت المواجهات إلى حدود الساعة الـ3 صباحًا (السبت).

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 198 شخصا في العديد من مدن البلاد في مظاهرات عفوية لمحبي المنتخب الوطني الجزائري، والذي فاز، مساء الجمعة الماضي، بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد التغلب على المنتخب السنغالي.

وتوجت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الخضر عقب الفوز على السنغال بهدف في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، على استاد القاهرة بنهائي كان 2019.