"إنستجرام" تختبر إخفاء عدد الإعجابات على منشورات مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © إنستجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات إنستجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات

كتب - عاصم الأنصاري:

تختبر شركة "إنستجرام" إلغاء خاصية أساسية لمستخدميها، وذلك بإخفاء عدد الإعجابات التي يحظى بها المستخدمون على منشوراتهم عبر المنصة.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، إن الخاصية الجديدة تمكن المستخدم من إخفاء "عدد الإعجابات" من أي منشورات على حسابه، ويتمكن فقط مالك الحساب من رؤيتها.

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ويرى المستخدمون تنويه بالاختبار، ينص على ما يلي: "نريد من متابعيك التركيز على ما تشاركه، وليس على عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك".

وتختبر الشركة الخاصية الجديدة في عدد من الدول، مثل كندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وأستراليا ونيوزلندا.

وتسعى "إنستجرام" من وراء اختبار الإخفاء إلى دفع مستخدمي المنصة للتركيز على المحتوى المعروض لا على عداد الإعجاب.