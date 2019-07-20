دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت تحقق في وفاة مواطنة بسبب دواء التخسيس

قالت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الجمعة، إنها تُحقّق في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب دواء للتخسيس، روجت له إحدى المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر بعض الإعلانات الإلكترونية.

يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع تحذير السطات السعودية في وقت سابق من خطورة شراء أدوية التخسيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة -في بیان نشرته وكالة «كونا» للأنباء- إلى اتباع التعلیمات الصادرة منھا، والابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة عدد منھا على الصحة، مشددة على أھمیة التعاون معھا في الإبلاغ عن كل من یروّج لتلك الأدوية.

وقد اتّخذت الوزارة إجراءات عدیدة بشأن الإعلانات غیر المرخصة من قبل مشاھیر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة البلاغات الواردة عن الأدوية المغشوشة.

وقد حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السعودية -في وقت سابق- من استخدام مستحضرين يتم الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والباعة المتجولين، باعتبارهما فعّالين للتخسيس وانقاص الوزن.

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وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن مستحضر (Magrim Super ower Slimming)، مغشوش بمادتين دوائيتين محظورتين ويتم تسويقه بادعاءات مضللة.

وأضافت أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة بمستحضر (Magrim Super Power Slimming) الذي يتم التسويق والترويج له باعتباره مستحضرًا طبيعيًّا وفعّالًا للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات "الهيئة" أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة؛ إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في هونج كونج بمادتي (Sibutramine) و(Phenolphthalein) الدوائيتين المحظورتين لعدم ضمان مأمونيتهما وخطرهما على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة استخدامهما تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما حذرت الهيئة من مستحضر (Burning Fat Slimming capsule)؛ لغشه بمادة دوائية محظورة وتسويقه بادعاءات مضللة، مضيفة أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، المستحضر الذي يسوق ويروج له باعتباره طبيعيًّا وفعّالًا للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات "الهيئة" أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة.

فقد ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة (Sibutramine) الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوصت المستهلكين بتجنب استخدام المستحضرين، والتخلص مما لديهم من عينات منهما، مشددة على ضرورة عدم تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى "الهيئة"، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.