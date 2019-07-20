بدء التحقيق بمزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال في السودان

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ونقل موقع إلكتروني عن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة تأكيده بدء الآلية الوطنية المكلفة بالتحقيق والتقصي حول مزاعم تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال أعمالها.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأوضح المتحدث أن الورشة وضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ المهمة ميدانياً وشرع فيها من أمس، وأضاف أن الفريق سيبدأ بمناطق قوات الدعم السريع بالولايات الغربية وسوف ينتقل بعدها للخرطوم.
من جانب آخر، كان موقع "سودان تربيون" ذكر أمس أن قوات الدعم السريع، بدأت يوم الخميس الماضي، الانسحاب من مواقع كانت ترابط فيها داخل العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر.
وظلت هذه القوات التي طالما أثارت جدلا واسعا بشأن تفويضها وتدخلاتها منتشرة في مواقع استراتيجية بالخرطوم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلا عن موقع "سودان تربيون"، تم مساء الخميس "انسحاب قوات الدعم السريع من مداخل ومخارج جسر الفتيحاب، الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان، حيث حلت مكانها قوات من شرطة الاحتياطي المركزي، كما اختفت سيارات الدعم السريع من عدة مواقع وسط الخرطوم كانت ترتكز فيها على مدى شهور".
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