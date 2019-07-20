علاء مبارك ينفي شائعة وفاة والده الرئيس المصري الأسبق

وكتب نجل الرئيس الأسبق عبر حسابه الشخصي على"تويتر": "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات". وترددت شائعات، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وكان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

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