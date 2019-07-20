انطلاق «جرش للثقافة والفنون» في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس عمّان: «الخليج»

انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، في نسخته الرابعة والثلاثين، والذي تشارك فيه هذا العام مجموعة كبيرة من المغنين والفرق الموسيقية المحلية والعربية والأجنبية.

وتضمن الحفل أغنية «أردن يا وطني» للشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، وقصيدة مغناة بعنوان: «دار النشامى» للشاعر الأردني صفوان قديسات، إضافة إلى أغنية ثالثة بعنوان: «هنا رغدان» للشاعر حيدر محمود، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات الأردنيين.

وأحيا الفنان الأردني عمر العبداللات حفل الافتتاح بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة على المدرج الجنوبي.وقدّم العبداللات «ميلودي»، واستعاد خلاله بعض إصداراته القديمة فور ظهوره أمام ما يزيد على 4 آلاف متفرج. وغنّى من ألبومه الجديد «نزرع ورد»، و«لما بشوفك»، و«يا كثر ما قلت»، إضافة إلى باقة من أعماله المعروفة.ويستمر المهرجان حتى 28 يوليو/‏تموز الحالي.

ويتضمن برنامج المهرجان حفلات لمغنين معروفين، بينهم مارسيل خليفة، ووائل كفوري، ونانسي عجرم، وعبير نعمة، من لبنان، وديانا كرزون، ونداء شرارة، ومكادي نحاس من الأردن، إضافة إلى محمد منير من مصر، ولطفي بوشناق وصوفيا صادق من تونس، والمغني الفلسطيني الشاب محمد عساف.

وستشارك فرق شعبية وفولكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

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سكاي نيوز عربية