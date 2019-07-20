شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجزائريون يحتفلون فى استاد 5 جويليه بعد التتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عشرات الآلاف من المشجعين الجزائريين بالألعاب النارية، فى ستاد "5 جويليه" بالعاصمة الجزائرية، حتى ساعات الفجر الأولى، احتفالا بتتويج منتخب محاربو الصحراء، بكأس الأمم الإفريقية 2019، التى أقيمت فى مصر.

ونشرت روسيا اليوم فيديو من داخل الملعب يظهر فرحة الجماهير الجزائرية باللقب التاريخى الذى تحقق على حساب أسود التيرانجا، وقيام الجماهير بإشعال الشماريخ والألعاب النارية التى أضاءت سماء العاصمة بأكملها.

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وحصد المنتخب الجزائرى، اللقب الإفريقى للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه على منتخب السنغال بنتيجة 1 - 0 فى المباراة النهائية التى جمعت المنتخبين، مساء أمس، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولى.

وسجل بغداد بونجاح، هدف المباراة الوحيد والفوز الغالى، بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة، ليسجل أسرع هدف فى أمم أفريقيا 2019.