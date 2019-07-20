شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 معلومات عن صواريخ "ثاد" اشترتها السعودية مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت شركة لوكهيد مارتن بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة "ثاد" الدفاعية الصاروخية للسعودية. لكن ما هي هذه المنظومة وما هي قدراتها؟

ويرصد الخليج 365 أبرز 5 معلومات حولها بحسب تقرير أوردته الإخبارية العربية.

1- ثاد (THAAD) هي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense وتعني منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية. لها 4 مكونات رئيسية قاذفة (منصة رجم) وصواريخ اعتراضية ورادار ووحدة التحكم في إطلاق الصواريخ.

2- تتميز منظومة "ثاد" بقدرة على التنقل من موقع لآخر، وفاعليتها في اعتراض الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي خلال المرحلة النهائية من الرحلة.

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3- تستطيع "ثاد" اعتراض الصواريخ القادمة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض على مسافة 200 كيلومتر، ما يخفف من آثار أسلحة الدمار الشامل قبل وصولها إلى الأرض، وفقاً لما ذكره موقع "Missile Threat".

4- منظومة "ثاد" الصاروخية جزء مهم في إطار مفاهيم الدفاع الصاروخي، و يجمع الصاروخ بين مزايا منظومة الدفاع exo-atmospheric Aegis لاعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي وبطاريات صواريخ Patriot الاعتراضية داخل الغلاف الجوي.

5- تستطيع منظومة "ثاد" التمييز بين ما هو حقيقي أو وهمي من الأهداف بفضل معدات الاستشعار عن بعد المتقدمة، والتي تتصل بالأقمار الصناعية، وهي أيضاً من المزايا التي تساعد على توجيه بل إعادة التوجيه أثناء التحليق للصاروخ، حسب أي مستجدات.