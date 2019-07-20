ليبيا: توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، توقف إنتاج حقل الشرارة جنوبي البلاد.
وأفادت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن فرقها تتحقق من الصمامات المشتبه في إغلاقها بمنطقة الحمادة، كما يجري تحقيق واسع حول الموضوع.
وأكدت أنه لا توجد تأثيرات على الإنتاج في حقل الفيل (جنوب).
و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج نحو 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.
ويشرف حرس المنشآت النفطية، التابع لقوات خليفة حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
في حين تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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