الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيرة

اليمن/ محمد السامعي، عبدالله أحمد/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على "قاعدة الملك خالد الجوية" بمنطقة "خميس مشيط" جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحي سريع، نشره في صفحته على موقع "فيسبوك".

وقال "سريع" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة، نفذ عدة هجمات بطائرات "قاصف 2k"، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط.

وذكر المصدر أن الهجمات أصابت أهدافها بدقه، معتبرًا أن العملية، تأتي "في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم"، وفق تعبيره.

وذكر المتحدث العسكري، أن عدد غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ 12 الماضية، بلغ 25 غارة جوية.

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فيما لم يصدر أي تعليق فوري من قبل التحالف العربي حول ما أعلنه المتحدث الحوثي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية عسكرية فجر السبت، لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المالكي أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى".

وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.