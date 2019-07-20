متحدث “البنوك”: قريباً إطلاق نظام تقني لتأمين أنظمة الدفع الإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عن إنه سيتم قريباً تطبيق مشروع نظام التدخل النشط في حالات الطوارئ، لتأمين أنظمة الدفع الإلكترونية.

وأوضح حافظ أن مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني تكمن في مخاطر التعرض للأعطال والخروج عن الخدمة بشكل مؤقت، إضافةً إلى الاختراقات المحتملة، في ظل انتشار الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيمنع انقطاع الخدمة عن الجمهور حال تأثرها لأي سبب، من خلال تأمين أنظمة احتياطية، تعمل تلقائياً في حال تعطل الأنظمة الأساسية، كما سيوفر نسخاً احتياطية للبيانات، تكون جاهزة في حال تعرضت قاعدة البيانات والمعلومات للسرقة أو الاختراق.

وشدد المتحدث باسم البنوك بحسب “الوطن” إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني تمثل التوجه العام للدولة حالياً، باعتبارها من الطرق الهامة لمكافحة التستر التجاري.