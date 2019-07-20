عشرة قتلى إثر انفجار كبير في مصنع للغاز في #الصين

الخليج - واس قتل عشرة أشخاص على الأقل نتيجة انفجار هائل وقع في مصنع للغاز وسط الصين. وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن الانفجار وقع الساعة 17,45 (19,45 ت غ) في منطقة ييما في مدينة سانمينشيا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين، وأدى إلى إصابة 19 شخصًا بجروح خطيرة وآخرين يعانون من إصابات أقل خطورة، مشيرًا إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع مع استمرار البحث عن خمسة مفقودين.

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