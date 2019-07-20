تغريم شركة تنشط في الإعلام المرئي والمسموع 5 ملايين ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الجمعة، تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ضد شركة تنشط في قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وتضمن الحكم تغريم الشركة مبلغ خمسة ملايين ريال بعد ثبوت إساءتها استغلال وضع السوق، وذلك من خلال تعليقها بيع سلعة بشراء سلعة أخرى.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الحكم صدر من المحكمة الإدارية في عام 1435هـ، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية في عام 1440هـ، وتضمن التشهير بالشركة في صحيفتين إضافةً إلى الغرامة.
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