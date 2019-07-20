وظائف_شاغرة لدى شركة #معادن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ثاني- السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، أو الهندسة الصناعية).

. مشرف صيانة- الغاز: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مشغل- كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

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. أخصائي- النظافة الصناعية/ الصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم البيئة.

. مشرف- البيئة والنظافة الصناعية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيئية، أو النظافة الصناعية).

. مشغل ثاني- كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)