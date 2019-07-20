الغذاء_والدواء تُلزم إحدى مشاهير مواقع التواصل بحذف إعلان عن “إبر التنحيف”

صحيفة الخليج الالكترونية ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء وحذف إعلان نشرته عبر حسابها عن إبر للتنحيف. وأكدت الهيئة على حسابها في “تويتر”، أنها استدعت صاحبة الحساب، للتحقيق معها واستكمال الإجراءات بشأن نشرها إعلاناً عن منتج مخالف. يشار إلى أن الهيئة في وقت سابق كانت قد استدعت مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي، بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

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