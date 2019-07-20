“الاستئناف” التركية تؤيد سجن مطربة أهانت أردوغان

وكالات - الخليج 365

أيدت محكمة الاستئناف التركية الحكم بسجن المغنية والممثلة الشهيرة، زحل أولجاي، التي أدنيت سابقا في تهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال إحدى أغنياتها.

وفتحت السلطات التركية في صيف عام 2016 تحقيقا ضد أولجاي (61 عاما)، بعدما تلقت شكوى بأن المغنية غيرت من كلمات إحدى أغنياتها واستخدمت حركات يديها من أجل ما اعتبر “إهانة لأردوغان”، خلال حفل بمدينة إسطنبول.

وقال المطربة خلال شهادتها أمام المحكمة إنها عدلت من الأغنية وأدخلت اسم أردوغان لأنه يلائمها فنيا، ولم يكن لديها أي دوافع مبطنة لإهانة الرئيس، وأشارت إلى أن حركات يديها كانت من أجل تنبيه عدد من الحضور الذين تفوهوا بتعليقات سلبية.