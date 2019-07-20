- 1/2
- 2/2
الان تتابع “الاستئناف” التركية تؤيد سجن مطربة أهانت أردوغان والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
سجن المطربة التركية زحل أولجاي بتهمة إهانة الرئيس
وكالات - الخليج 365
أيدت محكمة الاستئناف التركية الحكم بسجن المغنية والممثلة الشهيرة، زحل أولجاي، التي أدنيت سابقا في تهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال إحدى أغنياتها.
وفتحت السلطات التركية في صيف عام 2016 تحقيقا ضد أولجاي (61 عاما)، بعدما تلقت شكوى بأن المغنية غيرت من كلمات إحدى أغنياتها واستخدمت حركات يديها من أجل ما اعتبر “إهانة لأردوغان”، خلال حفل بمدينة إسطنبول.
وقال المطربة خلال شهادتها أمام المحكمة إنها عدلت من الأغنية وأدخلت اسم أردوغان لأنه يلائمها فنيا، ولم يكن لديها أي دوافع مبطنة لإهانة الرئيس، وأشارت إلى أن حركات يديها كانت من أجل تنبيه عدد من الحضور الذين تفوهوا بتعليقات سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الاستئناف” التركية تؤيد سجن مطربة أهانت أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.