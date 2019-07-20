تأسيس أول مركز بحثي للربوتات والتكنولوجيا البحرية في مصر

أعلنت مصر عن تأسيس أول مركز للبحوث والتصميم متخصص في تكنولوجيا الربوتات البحرية وعلوم البحار على مستوى الشرق الأوسط . جاء ذلك خلال اتفاقية جرى توقيعها بالمقر الرئيسي لبنك مصر بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأكد الحضور، خلال التوقيع، أن تأسيس هذا المركز يأتي ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب منذ أكثر من ثمانية سنوات حيث انطلقت أول مسابقة محلية وإقليمية لتكنولوجيا الربوتات البحرية بشراكة وتنظيم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والشراكة العالمية للإبداع وريادة الأعمال GIE وبالتعاون مع مركز تكنولوجيا وعلوم البحار المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية MATE.

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