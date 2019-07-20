"التحالف" يدمر في عملية "نوعية" 6 مواقع دفاع جوي وصواريخ باليستية في صنعاء

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 11:56

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استهداف وتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

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وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر أمس (الجمعة)، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في صنعاء. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر أمس (الجمعة)، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في صنعاء. وأوضح العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى. وأكد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف منع استخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، قدرات نوعية تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين. وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.



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