توقيف فنان في مطار رفيق الحريري الدولي

وذكرت صفحة "جرس سكوب" على حسابها عبر "تويتر"، أن الفنان وديع الشيخ هو الذي تم توقيفه في المطار بعد قدومه من الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف الشيخ، حيث أوقف في عدة مناسبات آخرها عند حصول تلاسن بينه وبين حاجز للقوى الأمنية.