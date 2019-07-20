البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للسعودية

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية. وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

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