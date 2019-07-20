دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سكايب تقتل ميزة SMS Connect وتدفع المستخدمين للتبديل إلى حل آخر

تتمتّع هواتفنا بقدر كبير من الكفاءة، إلا أن الكثيرين وتحديدًا أصحاب العمل يقضون أغلب أوقاتهم على شاشة الحاسوب.

حيث عادةً يكون النص أكثر ملائمة من على الهاتف الذكي، وبدون الاضطرار إلى إخراج الهاتف من جيبك.

من ناحيته، جعلت سكايب هذا الأمر مريحًا للغاية، وذلك من خلال ميزتها SMS Connect في التطبيق، والتي تدعم إرسال وحتى مزامنة رسائل الـ SMS الخاصة بهاتفك مع جهاز الحاسوب الخاص بك.

واليوم أعلنت الشركة الأم “مايكروسوفت”، عن قتل ميزة SMS Connect، ودفع المستخدمين إلى التبديل إلى حل آخر.

وفي هذا السياق أشارت الشركة: “قررنا إزالة SMS Connect من سكايب، بحيث لن تكون متاحة بعد 30 أغسطس القادم”.

أما فيما يخص سبب الإغلاق، فمن المعروف أن خاصية SMS Connect لم تكُن متوفّرة على نطاق واسع بين المستخدمين.

لذلك فضّلت الشركة تجنّب العمل عليها، ودعوة المستخدمين إلى استخدام بديل والمُتمثّل في تطبيق “Your Phone”.

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بالتالي إذا كنت ترغب في المتابعة القراءة والرد على رسائل الـ SMS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10.

فقد أوصت الشركة أخيرًا بتثبيت وبدء استخدام تطبيق Your Phone من مايكروسوفت.

حيث معه يمكنك إرسال واستقبال رسائل SMS أو رسائل MMS وحتى مشاركة الصور بين هاتفك وحاسوبك وأكثر.

تحميل تطبيق Your Phone من هنا.

المصدر:

Skype

التدوينة سكايب تقتل ميزة SMS Connect وتدفع المستخدمين للتبديل إلى حل آخر ظهرت أولاً على عالم التقنية.