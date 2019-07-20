السعودية توافق على استقبال قوات أميركية لتعزيز أمن المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز

ونقلت وكالة واس عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أميركية".

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.