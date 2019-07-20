شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الصيادين الفلسطينين فى بحر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار، صباح اليوم السبت، نحو مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة. ووفقا لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية، قالت لجان الصيادين إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على المراكب فى منطقة الصيد المسموح بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. يشار أن زوارق الاحتلال الإسرائيلى تنفذ اعتداءات متواصلة على الصيادين بشكل شبه يومى.

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