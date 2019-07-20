حماس تهنئ الجزائر بفوز منتخبها في بطولة الأمم الإفريقية

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، السبت، الشعب الجزائري بمناسبة حصول منتخب بلاده على كأس الأمم الإفريقية.

وقال هنية في مقطع فيديو نشره مكتبه واطلعت عليه الخليج 365: "أتوجه بالتهنئة للشعب الجزائري بحصول منتخبه على كأس الأمم الإفريقية في البطولة التي أقيمت في مصر".

وأضاف هنية: "هذا الفوز يعكس أصالة الجزائر وقدرة شعبها على تجاوز الصعاب والتحديات وعلى قوة البناء للمنتخب الجزائري".

وتابع: "جماهير غزة احتشدت خلال المباراة على ساحل بحر القطاع وهتفت للجزائر وعبرت عن مشاعر السعادة بفوزها بالبطولة".

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وأشاد هنية برفع المنتخب والجماهير الجزائرية لعلم فلسطين خلال مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

وفازت الجزائر بكأس أمم إفريقيا بعد أن فازت على المنتخب السنغالي، بهدف وحيد، خلال الشوط الأول من المباراة.

وعقب انتهاء المباراة، جاب فلسطينيون بسياراتهم شوارع عديدة بالقطاع، احتفالا بالفوز، مطلقين أبواق السيارات، وملوحين بالأعلام الجزائرية.

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