تركيا: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / بورجو جاليك / الخليج 365

حيّد الجيش التركي ثلاثة إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وذكر بيان نشر عبر حساب وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، السبت، أن غارات جوية نُفذت على أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقة متينا.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد ثلاثة إرهابيين من "بي كا كا"، وتدمير مواضع أسلحة، ومخابئ تابعة للمنظمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.