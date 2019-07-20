الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 20 يوليو 2019‎‎‎‎

السادة المشتركون:

تجدون تاليًا أجندة المتابعات الإخبارية للنشرة العربية السبت 20 يوليو/ تموز 2019.

أولًا: المتابعات الإخبارية

** تركيا

- نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يشارك في احتفالات عيد "الحرية والسلام" في جمهورية شمال قبرص التركية، الذي يوافق 20 تموز/ يوليو من كل عام.

** دولي

- متابعة التصعيد في الخليج، عقب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.

**المغرب

- اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، في العاصمة الرباط، لمناقشة عدد من الملفات السياسية بالبلاد.



- تنظم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بالمغرب (غيرحكومية)، مسيرة احتجاجية، بمدينة مراكش (وسط) للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

** تونس

- اجتماع متوقع لمجلس شورى حركة النهضة، وسط أزمة داخلية على خلفية تدخل المكتب التنفيذي في تعديل أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية التي أفرزتها انتخابات داخلية.

** قطر

- رئيس الوزراء الكوري الجنوبي ناك يون يجري زيارة غير محددة المدة إلى الدوحة،‎ ضمن جولة خارجية تشمل بنغلاديش، وطاجيكستان، وقرغيزستان.

** الأردن

- وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يعقد لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة عمان، ضمن زيارة غير محددة المدة للمملكة.

** لبنان

- أصداء إقرار الموازنة العامة لعام 2019، بعد تعثر شهور وخلافات وتظاهرات بشأن بنودها.

** الجزائر

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- ردود الفعل على المستوى الجماهيري والرسمي عقب تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

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ثانيًا: التقارير الخاصة

** تركيا



1- "جزيرة الخزامى" تمنح بحر إيجة لونا بنفسجيا (تقرير)

جنق قلعة

الطبيب التركي هاكان أيي يواصل زراعة أزهار الخزامى البنفسجية في جزيرة "غوكجه أدا" كبرى الجزر التركية في بحر إيجه، ساعيا لتحويلها إلى مركز للخزامى. (براق أكاي) (صور وفيديو)

نحو 400 كلمة

** آسيا

2- الفارابي.. فرقة موسيقية ماليزية تنشر قيم الإسلام (تقرير)

شاه علم (ماليزيا)

فرقة "الفارابي" تأسست سنة 2009 في ماليزيا وتتميز بأسلوب خاص، يجمع بين مفهوم الأخلاق الإسلامية والأداء الموسيقي. (عمر فاروق يلدز) (صور وفيديو)

نحو 480 كلمة

** الشرق الأوسط

3- هديل اليمنية.. طفلة تحلم باحتضان الدنيا بلا ذراعين (قصة إنسانية)

عدن

طفلة يمنية بين ضحايا الحرب الطاحنة في البلاد منذ 5 سنوات، تعرضت لقذيفة تسببت في بتر ذراعيها وتحلم بتركيب أطراف صناعية. (ِشكري حسين)

نحو 700 كلمة

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