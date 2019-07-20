الضمان_الصحي يسمح للشركات بإيقاف طباعة بطاقات التأمين واستبدالها بالإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر مجلس الضمان الصحي التعاوني، في تعميم لشركات التأمين المؤهلة، السماح لهذه الشركات باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية لكافة الفئات التأمينية عدا فئة التأمين الصحي (C).

وأوضح المجلس أن القرار يأتي كمرحلة أولى يجري تقييمها حتى نهاية عام 2019 من أجل تطبيقها على كافة الفئات التأمينية، وذلك لمواكبة التقدم التقني في مجال بطاقات التأمين الصحي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتهدف إلى حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بيسر وسهولة.

وبين التعميم أن استخدام البطاقات الإلكترونية يكون بعد الاتفاق مع صاحب العمل، وموافقته على عدم طباعة بطاقات التأمين الصحي للمؤمن لهم والاكتفاء بالإلكترونية.

وشدد التعميم على مقدم الخدمة الصحية المعتمد بإلزام المستفيد عند طلب العلاج بإبراز بطاقة التأمين، سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وإثبات الهوية للتأكد من صحة البيانات المقدمة.