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الخليج - واس
قررت وزارة التعليم تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدارس البنين والبنات، يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، وبعضوية المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسقين للأمن والسلامة.
وأوضحت الوزارة في تعميم وجهه مساعد الوزير إلى جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أن مهام هذه اللجنة تتضمن عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، ومتابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.
كما تتضمن مهام اللجنة تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر #التعليم تقرر إنشاء لجنة لـ #السلامة_المرورية في جميع المدارس.. وهذه مهامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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