قتلى في انفجار كبير بمصنع للغاز في الصين

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية السبت مقتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز في وسط الصين، مشيرة إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع مع استمرار البحث عن خمسة مفقودين.

وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار أدى إلى إصابة 19 شخصا بجروح خطيرة وآخرين يعانون من إصابات أقل خطورة.

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ووقع الانفجار حوالى الساعة 17,45 (19,45 ت غ) في ورشة لمصنع مجموعة “هينان كول غاز” في منطقة ييما في مدينة سانمينشيا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها أن الانفجار طال وحدة فصل الهواء ولكن ليس منطقة خزانات الغاز. وتوقف المصنع عن العمل.

وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب في مبان في دائرة شعاعها ثلاثة كيلومترات. وكتب التلفزيون الحكومي على حسابه على شبكة “ويبو” للتواصل الاجتماعي أن “بعض الأبواب الواقعة في الداخل سقطت بفعل الانفجار”.

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو يظهر فيها دخان رمادي كثيف ونوافذ مبان مكسرة وحطام على الأرض بينما يبدو الناس في حالة هلع وأطباء يقفون بالقرب من جرحى.