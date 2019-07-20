توقعات بموجة حارة تجتاح شرق ووسط أمريكا

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

تحركت موجة حارة من الغرب الأوسط الأمريكي صوب الشمال الشرقي يوم الجمعة مما قد يرفع درجات الحرارة لما يقرب من 38 درجة مئوية في واشنطن العاصمة الأمر الذي دفع شركات المرافق للاستعداد لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

وقال خبير الأرصاد ديفيد روث من مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للطقس إن الكتلة الضخمة من الهواء الساخن ستغطي المنطقة على الأرجح، وهي منطقة يقطنها نحو ثلث سكان الولايات المتحدة، حتى يوم الأحد ولن يكون انخفاضها خلال الليل ملحوظا مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة سيزيد من الشعور بدرجات الحرارة.

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وقال روث “صدرت إرشادات تحذر من ارتفاع درجات الحرارة أو الارتفاع الحاد في الحرارة لنحو 124 مليون شخص… هذا ثلث السكان”.

وقالت شركات المرافق في النصف الشرقي من الولايات المتحدة إنها تتوقع أن تفي مواردها بالطلب على الكهرباء يوم الجمعة لكنها طلبت من عملائها ترشيد استخدام مكيفات الهواء لتجنب زيادة الأحمال على الشبكة بما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب القلق من المخاطر المحتملة للموجة الحارة وكذلك الرطوبة المرتفعة في إلغاء المسؤولين لمنافسات رياضية كانت ستقام في أماكن مفتوحة.