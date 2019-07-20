شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان.. السعودية تستقبل قوات أميركية لضمان أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 02:19

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية أنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.



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