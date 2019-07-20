شكرا لقرائتكم أميركا تفرض عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 23:56

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ«تيسا».



وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، أن هذه الكيانات التي تم الإعلان عنها أمس، تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل وشركائها، إضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيتم حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وإدراجهم على الإنترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل.

ونقل البيان، إدانة الولايات المتحدة بشدة لتوسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة ومطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.