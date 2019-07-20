نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © AZIZ TAHER الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصراللهنصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن أمريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يدرك أن الحرب ستشعل المنطقة، وأنه لن يتمكن من إنهائها.

وأشاد نصر الله خلال استقباله المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور بيروت، بالدعم الحاسم والفاعل من قبل قائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة وبخاصة في لبنان.

وإذ أكد نصر الله أن "المقاومة اليوم في أحسن أحوالها"، أشار إلى أن الأمريكيين يحاولون منع تطهير سوريا من فلول الإرهابيين، ويعطلون لأساليب مختلفة عودة النازحين، لافتا إلى أن "هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد".

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد نصر الله "أن المقاومة هي الخيار الوحيد والأقوى لمواجهة جرائم واعتداءات وأطماع الصهاينة".

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وكان عبد اللهيان قد التقى في زيارة خاطفة لبيروت أعقبت زيارته دمشق عددا من المسؤولين اللبنانيين، وبحث معهم العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.

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المصدر: "تسنيم"