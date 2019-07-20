هولندي يعيد إلى أمريكا عَلَما من بقايا الحرب العالمية الثانية

أعاد رجل أعمال هولندي إلى الولايات المتحدة علما أمريكيا مزقته الرياح بعد أن اخترقته رصاصات البنادق الآلية الألمانية بينما كان يرفرف على أول سفينة أمريكية شاركت في عمليات الإنزال في نورماندي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان تسليم العلم، الخميس، جزءا رئيسيا من زيارة مارك روته، رئيس وزراء هولندا، للبيت الأبيض، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وكان العلم مملوكا لرجل الأعمال الهولندي السابق وجامع القطع الفنية، بيرت كروك، الذي دفع ثمنا له 514 ألف دولار في مزاد قبل 3 سنوات معتزما إهداءه إلى الولايات المتحدة.

وأكد كروك قبل الحفل الذي ألقى فيه كلمة: "لا يمكن أن أحتفظ به لنفسي، الواجب أن يذهب إلى المؤسسة المناسبة. يجب أن أعيده".

ومن المقرر أن يعرض العلم في مؤسسة سميثسونيان في واشنطن التي تضم أكبر متحف ومجمع لمراكز الأبحاث في العالم.