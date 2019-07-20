العاهل السعودي يوافق على استقبال المملكة لقوات أميركية

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قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، اليوى السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر موافقته على استضافة المملكة قوات أميركية على أراضيها، وذلك بهدف تعزيز أمن المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان المسؤول قوله "بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".
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