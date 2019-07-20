شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الناقلة "رياح" لم يسمح لها بالعمل فى موانئ الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مصدر مسؤول بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات، الجمعة، أن ناقلة النفط "رياح"، التي تحمل علم بنما، لم تكن تحمل على متنها أي مواطن إماراتي.
وأشار المصدر إلى أن ناقلة النفط ليست مملوكة لدولة الإمارات، لكنها كانت ترسو في بعض الأحيان في مياه الدولة، ولم يُسمح لها أبدا بالتحميل أو التفريغ، نظرا لأن عمرها كان يتجاوز 25 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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