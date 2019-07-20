جوجل تمنح 30 ألف دولار مكافأة للإبلاغ عن ثغرات في متصفح كروم

خصصت شركة جوجل مبلغا ماليا بقدر 30 ألف دولار للأشخاص الذين ينجحون في العثور والإبلاغ عن ثغرات في متصفح جوجل كروم.

وبدأت الشركة في اتباع نهج المكافآت ضمن برنامج الإبلاغ عن الثغرات الأمنية بما يخص متصفح كروم منذ 2010.

كما بدأت الشركة مكافآتها المالية بمبلغ 5 آلاف دولار لترفعها إلى 15 ألف دولار؛ لتعلن اليوم على أنها ضاعفت المبلغ في حال العثور على ثغرات أمنية حساسة إلى 30 ألف دولار حسب ما جاء في مدونتها.

ووضحت جوجل أنها منذ إطلاقها برنامج المكافآت قد وصلها 8500 تقرير من باحثين أمنيين لوجود ثغرات في متصفحها، وقامت بالمقابل بإنفاق ما يقارب 5 ملايين دولار كمكافآت لهم.

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ثغرات نظام تشغيل كروم

وعلى صعيد نظام تشغيل كروم “Chrome OS” قالت الشركة في أنها أيضا قد رفعت قيمة المكافأة إلى 150 ألف دولار عند العثور على أي ثغرات من شأنها الإضرار بأجهزة Chrome book Chrome box وهي في وضع حساب الضيف (Guest Mode).

ولم تكتفي الشركة برفع المكافأة المالية للحالتين السابقتين فقط، بل رفعت قيمة الجائزة المالية الخاصة بـ fuzz testing وهي عملية اختبار البرمجيات والأكواد المكونة لمنتج معين سواء شبكة أو نظام بحثاُ عن عطل أو خلل قد يترك بعدًا امنيًا.

ورفعت الشركة قيمة المكافأة الضعف؛ لتصل إلى 1000 دولار للباحث الذي ينجح في العثور والإبلاغ عن أكواد عشوائية أو خلل على إثر مخرجات عملية الاختبار هذه.