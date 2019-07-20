مواطن يجد صورة ساقه المبتورة على علب السجائر

لم يكن لدى الرجل سوى أن يسحب سيجارة من علبة دخانه، ليجد صورة قدمه المبتورة تحمل تحذيرا من التدخين، حيث فقدها خلال الحرب الألبانية.

صيب رجل ألبانى بحالة من الصدمة بعد اكتشاف قدمه المبتورة على علب السجائر دون موافقته، والتى دون عليها رسالة "التدخين يسد الشرايين"، وفقا لجريدة الإندبندنت البريطانية.

اكتشف الرجل الألبانى الأمر، عندما اشترى له نجله مجموعة من علب السجائر، حيث تعرف الابن على القدم من خلال الندوب والجروح على الصورة.

يرجع فقدان الرجل لساقه عقب تعرضه لاعتداء فى الحرب الألبانية فى عام 1997، قبل أن ينتقل للعيش فى فرنسا، وفقا محامى الرجل أنطوان فيتانتى، أن البتر لا علاقة له بالتدخين.

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ويعتقد الرجل أن الصورة التقطت فى مستشفى بمدينة ميتز بفرنسا، عندما زارها لتجهيز ساقا صناعية وقال المحامى: "إنه أمر لا يصدق إلى حد ما أن يجد الشخص نفسه دون موافقته على عبوات السجائر فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف:"يشعر موكلى بالخيانة، من خلال رؤية إعاقته معروضة على علب السجائر، ويجب الاعتراف بأن هذا ليس ممتعًا للغاية".

لم تكن المرة الاولى لشخص يجد نفسه على أغلفة المنتجات دون موافقته، ففى عام 2007، أصيبت امرأة من إسيكس بإنجلترا بالصدمة بعد أن عثرت على علبة سجائر تعرض صورة تعتقد أنها لوالدها الراحل في المستشفى.