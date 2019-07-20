"تويتر" يشرح للمستخدمين سبب اختفاء التغريدات

سيقوم موقع Twitter قريبًا بعمل أفضل لشرح التغريدات المفقودة فى محادثاتك، إذ قررت الشبكة الاجتماعية إضافة ميزة جديدة بإشعارات "هذه التغريدة غير متاحة" فى سلاسل المحادثات، للمساعدة فى توضيح سبب عدم إمكانية قراءة منشور معين.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فعلى الرغم من أن Twitter لم يقدم أمثلة على الإشعارات المحددة، إلا أنه قال إن هذه التغريدات عادةً ما يتم حذفها أو تصنيفها بأنها محمية.
وسيتم الكشف عن هذا التغيير الجديد فى غضون "أسابيع قليلة"، إذ تعد هذه الخطوة هى فى النهاية امتداد لعملية Twitter لمساعدة المستخدمين على فهم سبب اختفاء تغريدة، كما توضح ما إذا كان المستخدم مسئولاً عن إزالة التغريدة، بدلاً من توجيه الاتهامات إلى الشركة.
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