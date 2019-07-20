تلقيت اتصالاً بمكان ابني وأبلغت الشرطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن



أشاد والد الطفل المتغيب عن منزل ذويه «محمد برويز» بدور الأجهزة الشرطية وجهودها المتواصلة، التي أسهمت في عودة ابنه بعد تغيبه قرابة 15 يوماً، بعد تلقيه اتصالاً من شخص آسيوي، كان يؤوي الطفل الفترة الماضية، ظناً أنه وحيد في الدولة دون مأوى أو أهل، فسارع بإبلاغ الشرطة والتي بدورها أعادت الطفل إلى المنزل.

وتفصيلاً أكد والد الطفل ل ”الخليج 365” أن ابنه خرج فجر يوم اختفائه مستقلاً دراجته الهوائية، دون أن يعلم إلى أين تقوده قدماه، ليستقر في إمارة عجمان، وعندما شعر بالتعب والنوم، لجأ لأحد المساجد في الإمارة، وبعد أن استيقظ ظل في الطرقات يبحث عن مأوى جديد، إلى أن غالبه الجوع، فما كان منه إلا أن توجه إلى رجل باكستاني الجنسية، وطلب منه المكوث معه في نفس البيت، بحجة تواجده في الدولة بمفرده، وأن والديه لا يزالان في موطنه الأم، ما دفع الرجل لاحتضانه قرابة 14 يوماً، موفراً له المسكن الآمن والغذاء.

وبين أنه بعدما أبلغ الشرطة باختفاء طفله، وما قامت به من إعلانات عبر وسائل التواصل والصحف الرسمية، إضافة إلى النشرة التي قامت بها القنصلية الهندية، تعرف الرجل الذي أوى محمد إلى هويته، ما دفعه للاتصال به قرابة الساعة 9:30 مساء أمس الأول؛ لإبلاغه أن طفله بصحة جيدة، وأنه على مايرام، ويمكنه الحضور لاستلامه في أي وقت، من منزله الكائن بمنطقة النعيمية، وعليه قام الأب بالتواصل مع المسؤولين مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والذين بدورهم استطاعوا الوصول إلى الطفل، وإعادته إلى أحضان أسرته.

وأشاد والد محمد برويز بالاهتمام البالغ لشرطة الشارقة، والمتابعة اليومية للأسرة لإدخال الاطمئنان والاستقرار إلى نفوس أفرادها، كما وجه الشكر لكل من أسهم في عودة ابنه للمنزل، مؤكداً أن الفترة الماضية كانت من أصعب الفترات طوال حياته، راجياً الله ألّاتتكرر مرة أخرى.