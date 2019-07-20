«ليوا للرطب» يقدم لوحات من الحضارة والتراث الأصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن مهرجان ليوا للرطب الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة الفعاليات الثقافية والتراثية بأبوظبي، يرسخ مقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».

جاء ذلك خلال زيارته لمهرجان ليوا للرطب، والتي رافقه فيها عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، مدير المهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، حيث زار الأجنحة المشاركة.

وحصد عبيد علي مرشد خميس المرر، المركز الأول في «مزاينة الرطب» لفئة الدباس، وجاء في المركز الثاني معلا علي مرشد خميس المرر، من محضر سيح الخير، وذهب المركز الثالث إلى سيف صياح سالم طماش المنصوري، من محضر الحومانة، وفي المركز الرابع سريعة عامر جديد المنصوري من محضر سيح الخير، وفي المركز الخامس سالم ملهي خلف عيسى المزروعي من محضر كية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، إن المركز داعم أساسي للمشهد الحضاري في أبوظبي، موضحاً أنه يشارك في المهرجان بصفته جهة حكومية مسؤولة عن بناء نظام مستدام لإدارة النفايات.

وتقدم شركة الفوعة، المملوكة لإمارة أبوظبي، ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، أجود أنواع التمور الإماراتية والصناعات المتعلقة بالرطب والتمور. وقد نجحت الشركة في الارتقاء بمنتجاتها نحو العالمية، من خلال رفع جودة منتجاتها وابتكار منتجات جديدة فاخرة بمواصفات عالمية.

وأكد المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن «الفوعة» تعتز بمشاركتها في مهرجان ليوا للرطب منذ الانطلاقة الأولى، والإسهام في التعريف بالتراث وتوثيقه.

من جانبه، أكد مسلم عبيد بالخالص العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «الفوعة» تضع المزارعين ضمن أهم الأولويات، حيث تحرص على الأخذ بأيديهم للارتقاء بجودة تمورهم.

وقال محمد غانم القصيلي المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن الفوعة تحرص دائماً على طرح المنتجات التي تمتاز بالتنوع والابتكار، حيث أطلقت مؤخراً منتجات تمور تحت العلامة التجارية «نوترا» التي تأتي بعبوات جديدة بألوان جذابة، إلى جانب تشكيلة منتجات «زادينا» الفاخرة.

وحرصت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، على تقديم عروض مميزة تجمع بين التعليم والترفيه ضمن قرية الطفل. وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن المهرجان يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات المخصصة للأطفال ضمن قرية الطفل.