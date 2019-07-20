الصين: الإمارات شريك استراتيجي مهم لنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيجري مباحثات مهمة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بكين، خلال الزيارة التي سيقوم بها هذا الأسبوع.

وقال شوانغ في تصريحات أمس ل «بوابة العين»، إن المباحثات ستتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفاً أنه من المقرر أن يلتقي صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مع رئيس مجلس الدولة الصيني، وعدد من المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبكين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين حافظت على زخم كبير، حيث التزم الطرفان بالعمل معاً وفقاً لمبدأ الاحترام

المتبادل والمساواة، وقال: إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات تعد نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى ما تتمتع به قيادة البلدين من فهم وإدراك لمصالحهما الأساسية، واهتمامات التعاون الرئيسية. وأضاف أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في العديد من المجالات، من بينها البناء والاستثمارات الصناعية والتمويل والمجالات التقنية، إلى جانب التعاون في المجالات الثقافية. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن أمل بلاده في أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والإمارات، وكذلك تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.