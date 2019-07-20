إيران «تصادر» ناقلتي نفط في هرمز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس الجمعة، احتجازه ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبرو» في مضيق هرمز، زعم أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، فيما ذكرت لندن أنها تجمع معلومات حول الحادث، وأكدت الشركة المشغلة للناقلة أنها فقدت الاتصال بها، مبينة أن على متنها 23 بحاراً. وقالت الخارجية البريطانية إن طهران احتجزت ناقلتي نفط ووصفت الأمر ب«غير المقبول» واجتمعت لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة التصعيد الإيراني الأخير.

وأوضح «الحرس الثوري» أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى، وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزجان، قامت باحتجاز الناقلة «ستينا إمبرو»، مضيفة، أنه تم توجيه الناقلة الى السواحل الإيرانية، وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة لبدء التحقيقات، وطي المراحل القانونية.

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وقبل إعلان «الحرس الثوري» عن احتجاز الناقلة، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات عقب ورود أنباء حول توجه سفينة بريطانية إلى المياه الإيرانية في الخليج. وقال المتحدث باسم الوزارة أمس: «نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات، ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج».

وأعلنت شركة «Nothern Marine» المشغلة لناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحاراً. وإثر الإعلان الإيراني، باشرت لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية اجتماعاً في لندن لمناقشة التطورات الأخيرة.

من جهة أخرى، مددت المحكمة العليا في جبل طارق، أمس ، لثلاثين يوماً احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» التي يشتبه بأنها كانت متوجهة الى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام، في وقت علقت سفينتان إيرانيتان في البرازيل بسبب العقوبات. الى جانب ذلك، ذكرت «رويترز» أن سفينتي شحن إيرانيتين لم تستطيعا التزود بالوقود والعودة إلى طهران منذ أسابيع بسبب العقوبات الأمريكية. وفقاً للتقرير، رفضت شركة «بتروبراس» البرازيلية توفير الوقود لسفينتي «بافاند» و«ترمه»، التزاماً بالعقوبات المفروضة على طهران. وترسو السفينتان في ميناء باراناغوا، بولاية بارانا جنوب البرازيل.(وكالات)