نسيبة: الإمارات تضع التبادل الثقافي مع أمريكا على رأس أوليّاتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام زكي أنور نسيبة وزير دولة، خلال زيارته الحالية لواشنطن بجولة أمس في معهد سميثسونيان في العاصمة الأمريكية، رافقه خلالها الدكتور ريتشارد كورين كبير الباحثين والسفير فوق العادة تشيس روبنسون مدير المعهد، مسامح فرهاد كبير المنسقين والدكتور سيمون ريتيج أمين الفن الإسلامي في المعهد.

أكد نسيبة أن الإمارات تضع التبادل الثقافي والحضاري مع الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الأخرى على رأس أولياتها، لما لذلك من ارتباط بتاريخ الدولة العريق الشاهد على انفتاحها وتواصلها الدائم مع الآخر.

وأبدى إعجابه بما شاهده في متاحف هذه المؤسسة الأمريكية العريقة، وقال إنه بحث والوفد المرافق له مع الجانب الأمريكي سبل تطوير الشراكة الثقافية والفنية والعلمية بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسة معهد سميثسونيان.

كما تم استعراض الإمكانات والآفاق المحتملة لمزيد من التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك».

من جانبه رحب مدير معهد سميثسونيان بالوزير زكي نسيبة والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الدبلوماسية الثقافية وسفارة الدولة في واشنطن بقوله «نحن سعداء لأن نستضيف هذا الوفد رفيع المستوى، مشيراً إلى أن أهمية الزيارة تكمن في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستفادة من البرامج التي يطرحها المعهد، سواء تعليمية أو ثقافية».