«مسيّرة» تقصف معسكراً ل«الحشد الشعبي» في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، امس الجمعة، أن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين أسفرت عن جرح خمسة أشخاص، فيما قصفت طائرة مجهولة من دون طيار «مسيّرة» قاعدة عسكرية لميليشيات الحشد الشعبي في وسط العراق، بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ما أسفر عن مقتل مقاتل عراقي، وجرح إيرانيين اثنين، وفق مسؤولين.

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وقالت الخلية في بيان، إن «الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية بعد منتصف ليلة أول امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور، شرقي مدينة الموصل، ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص». وكانت وزارة الدفاع التركية قالت، في بيان، إن سلاح الجو نفذ العملية في منطقة «قره جاق» شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، شاركت فيها طائرات مسيّرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف الإرهابية. وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مخابئ، ومغارات لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع غرفة عمليات «عملية المخلب» المستمرة في منطقة هاكورك، شمالي العراق منذ مايو/‏ أيار الماضي. وأضاف «لقد جرى تنفيذ عملية جوية واسعة ليلة البارحة في منطقة قرة جاق التي يتخذها الإرهابيون معقلاً لهم شمالي العراق، استناداً الى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي».

من جهة أخرى، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، امس، «تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للواء 16 حشد شعبي فجر امس... إلى قصف... بطائرة مسيرة مجهولة»، مضيفة أن القصف أدى إلى جرح اثنين. وأشار مسؤول في ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مقربة من إيران، إلى مقتل «عنصر من «الحشد الشعبي» وإصابة اثنين آخرين بجروح».

من جهته، أكد ضابط في شرطة صلاح الدين بعدما تفقد مكان القصف، أن القتيل من ميليشيات الحشد العشائري، والجريحان هما «مهندسان عسكريان إيرانيان»، كانا في المعسكر. وكشف رئيس مجلس العشائر العربية في العراق، الشيخ ثائر البياتي، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تابعة ل«حزب الله» اللبناني، وكذلك عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني» جراء قصف لطائرة مجهولة الهوية استهدف معسكراً لميليشيات الحشد الشعبي المرتبط بإيران شرق محافظة صلاح الدين العراقية. وقال البياتي في تصريح ل«العربية /‏ الحدث /‏ العربية نت» إن المعسكر يضم صواريخ باليستية إيرانية الصنع نقلتها إيران مؤخراً إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد الغذائية المبردة.