شكرا لقرائتكم خبر عن «المهنيين السودانيين» يرشح حمدوك رئيساً ل«الانتقالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة، فيما قال المبعوث الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، أمس الجمعة، إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار بحث مرحلة ال200 يوم الأولى من الحكم المدني مع حمدوك، وفقاً لوسائل إعلام سودانية.

وأوضح الأصم أن ترشيح حمدوك هو خطوة إيجابية، مشدداً على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم، باعتبار أنهما من الفئات التي أدت إلى التغيير وساهمت في الثورة التي حدثت في السودان.

وأضاف أن السلام هو الهدف الأساسي بعد اتفاقهم المسبق على شكل الحكومة التنفيذية، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة يجب أن يشملها الحوار والاتفاق من أجل الوصول إلى سلام دائم.

وقال الأصم: «هنالك حركات مسلحة يجب أن يشملها أيضاً الحوار والاتفاق حول السلام، وأن تكون جزءاً من ورقة السلام التي ستعلن قريباً لإدراجها في الإعلان الدستوري لتكون ملزمة للحكومة المدنية».

وأكد أن كل القوى متمسكة بكيان قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا أحد يريد الخروج منه، مضيفاً أن كل شيء يمكن معالجته في الإعلان الدستوري وفي برنامج الحكومة نفسها.

من جهة أخرى، قال المبعوث الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، أمس، إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

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وأوضح ولد لبات أنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل لقاء ممثلي هذه الحركات، سعياً لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي.

وأكد ولد لبات نيته العودة سريعاً إلى الخرطوم، داعياً أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية، استعداداً لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.

وكشفت مصادر مطلعة عن توجه قيادات رفيعة بقوى التغيير بزعامة رئيسي حزب الأمة القومي الصادق المهدي، والمؤتمر السوداني عمر الدقير، إلى أديس أبابا للقاء قادة الحركات المسلحة.

وذكرت المصادر نفسها أن الحرية والتغيير ستوفد مبعوثين إلى رئيسي حركة تحرير السودان عبدالواحد نور، والحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو، ونبه إلى أن الخطوة تهدف إلى مشاركة الجميع في الفترة الانتقالية.

ويحتاج الاتفاق الذي تم توقيعه حتى يكون نافذاً إلى التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بالشق الدستوري.

وأكّد قياديان في قوى التغيير تأجيل جولة المفاوضات المقررة، أمس ، مع المجلس العسكري لإجراء «مشاورات داخلية»، من دون أنّ يحددا موعداً جديداً لإجرائها.

في أثناء ذلك، رحّب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، بتوقيع المجلس العسكري، وقوى التغيير على وثيقة الاتفاق السياسي، لتقاسم السلطة.

وطالب السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان، تحقيقاً لتطلعات شعبه. (وكالات)