شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترضخ لفتح تحقيق واسع في مقتل عامل بريطاني بالدوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مماطلة لنحو عامين ونصف العام، رضخت قطر لفتح تحقيقات موسعة برئاسة قاضٍ بريطاني في مقتل عامل من لندن خلال أعمال إنشاءات مونديال 2022.

ووفق صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن اللجنة القطرية المنظمة لأعمال مونديال كأس العالم 2022 وافقت على فتح تحقيق في مقتل البريطاني زاك كوكس، الذي قضى خلال عمله في الإنشاءات في يناير/‏‏ كانون الثاني 2017.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين أن هذا أول تحقيق معروف بشأن حادث وفاة بعينها وقعت خلال أعمال بناء ملاعب كأس العالم، في إشارة إلى حالات كثيرة لم تظهر للعلن.

وأوضحت أن التحقيق سيُجرى برئاسة روبرت أكينهيد، وهو قاضٍ سابق بالمحكمة العليا البريطانية يتمتع بخبرة كبيرة في قوانين البناء وحوادث مواقع التشييد.

وطلب من أكينهيد «دراسة الأسباب وراء مقتل زاك، والقرارات التي أدت لمقتله، وعملية التحقيق منذ الوفاة ودروس السلامة المستفادة والمطبقة منذ الحادث».

وقالت عائلة كوكس، في بيان، إن الفترة منذ وفاته كانت «صعبة للغاية على العائلة»، مرحبين بقرار فتح التحقيق والملابسات التي أدت لمقتله، ومحاولة ضمان تعلم الدرس الذي يمكن أن يمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفجوة الكبيرة بين مقتل كوكس وفتح التحقيق تؤكد حساسية المسألة في قطر وزيادة إصرار العائلة على البحث عن إجابات واضحة عن كيفية وفاة نجلهم.

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ولقي كوكس مصرعه في استاد خليفة الدولي بعد سقوطه من ارتفاع 40 متراً من منصة معلقة؛ إذ كان يعمل مع شركة مقاولات تعمل لحساب شركة ألمانية.

ووقع الحادث بعد تعطل معدات الرفع، ما تسبب في سقوط جزء من المنصة التي كان يعمل كوكس عليها مع زميل آخر.

وآنذاك، قالت فيرونيكا هاميلتون دييلي، محققة بريطانية، إن التغييرات في سرعة تنصيب المنصات كانت «فوضوية وغير مهنية وغير عقلانية وخطيرة بشكل مطلق».

وأشارت الصحيفة إلى ظلم تعرض له أحد زملاء القتيل وقت الواقعة، يدعى جراهام فانس، من جنوب إفريقيا، حيث ألقي القبض عليه في اليوم نفسه وكان غير قادر على مغادرة قطر لمدة 11 شهراً.

وفي فبراير2018، انتقدت قاضية بريطانية إجراءات السلامة في موقع تشييد الملعب، وقالت إن المعدات التي تم تسليمها لكوكس لم تكن مناسبة لهذا الغرض.

وأوضح تقرير الصحيفة أن معاملة قطر للعمال المهاجرين خاصة من جنوب شرق آسيا، كانت دائماً مصدراً لانتقاد الدوحة منذ فوزها باستضافة كأس العالم في ديسمبر 2010.

(وكالات)