«النواب» اللبناني يقر الموازنة على وقع الاعتصامات والإضرابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أقرّ مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس، مشروع قانون موازنة 2019، بعدما صادق عليه بنداً بنداً، وأجرى تخفيضات على بعض موازنات الوزارات والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع استمرار إضراب موظفي الإدارات العامة، واعتصام العسكريين المتقاعدين، وسط بيروت، وقيامهم بنزع الشريط الشائك للوصول إلى مبنى المجلس، رغم إقفال كل النقاط المؤدية إليه، ما استدعى إرسال تعزيزات للجيش والقوى الأمنية، وحصل تدافع بين العسكريين، ما أدى إلى حالات إغماء بينهم، إلا أن وزير الدفاع إلياس بو صعب خرج من قاعة المجلس وتابع الموضوع مع المعنيين، فعاد الهدوء إلى الساحة.

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واختتم المجلس بذلك الجلسات التي توالت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتوالى فيها على الكلام 52 نائباً، إضافة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، حيث ردّ الحريري على المداخلات النيابية، وقال: لقد سمعنا من كتلة نيابية أنّ الموازنة من ضمن رؤية اقتصادية، فالرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر «سيدر»، وعلى أساسها أخذنا الثقة، مشيراً إلى «أنّ «سيدر» هو عبارة عن المشاريع التي تريد الدولة اللبنانية تنفيذها في كل القطاعات»، موضحاً أنه بدلاً من الدين ب 14 و15 في المئة، ذهبنا إلى «سيدر»، مشدداً على أنّ تحديث القوانين الاقتصادية ورشة التزمنا بها أمام اللبنانيين والأصدقاء الدائمين للبنان. وكان المجلس النيابي قد صوّت مساء أمس الأول على اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ألان عون بإعطاء مهلة ستة أشهر لديوان المحاسبة لإنجاز قطع الحساب عن عام 2017 وقطوعات الحساب من عام 1997، وسط اعتراض نواب حزبي «القوات» و«الكتائب»، والنواب أسامة سعد وجميل السيد وبولا يعقوبيان وفيصل كرامي وجهاد الصمد.

في غضون ذلك، عمّ الإضراب العام والإقفال التام مخيم عين الحلوة، لليوم الخامس على التوالي، استنكاراً ورفضاً لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، حيث أقفلت المداخل بالإطارات المطاطية المشتعلة، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني عند حواجزه العسكرية، فيما نظمت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» تظاهرة حاشدة من أمام مسجد «النور» في المخيم، بعد صلاة الجمعة، رفضاً للقرار وتأكيداً لاستمرار الحراك السلمي الاحتجاجي.

وفي هذا السياق، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد قبل مغادرته لبنان، أمس، إلى ضرورة معالجة الموضوع بالحوار والتهدئة، فيما استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، وفداً من حركة «حماس» ضم عضو المكتب السياسي عزت الرشق، وتم البحث في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل، وقد أبلغ الحريري الوفد بأن هذا الأمر بات في عهدة الحكومة اللبنانية.